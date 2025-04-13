Россияне завоевали 10 золотых медалей на чемпионате Европы по борьбе

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Россияне завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе. В сумме российской команде удалось завоевать 17 наград из 30, сообщает ТАСС.

В соревнованиях по вольной борьбе золотые медали для российской сборной завоевали Начын Монгуш в весовой категории до 57 килограммов, Заур Угуев в категории до 61 килограмма, Ибрагим Ибрагимов (до 65 килограммов), а также Давид Баев и Ахмед Усманов (70 и 79 килограммов соответственно).

Среди борцов, выступавших в вольном стиле, серебряными призерами стали Заурбек Сидаков в категории до 74 килограммов и Магомед Курбанов в категории до 97 кг. Бронзовым призером стал Артур Найфонов (до 86 килограммов).

Кроме того, Эмин Сефершаев в весовой категории до 55 килограммов и Сергей Семенов в категории до 130 килограммов завоевали золотые медали в соревнованиях по борьбе в греко-римском стиле.

Среди женщин золотые медали получили Екатерина Вербина (весовая категория до 55 килограммов), Ольга Хорошавцева (до 57 килограммов) и Анастасия Сидельникова (до 59 килограммов). Тем временем обладательницами бронзовых наград стали Наталья Соколова (до 50 килограммов), Наталья Малышева (до 53 килограммов) и Динара Кудаева (до 65 килограммов).

Между тем глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию. Об этом он сообщил в комментарии к видео, где американский президент Дональд Трамп выходит в качестве гостя к арене Kaseya Center во время турнира UFC в Майами.