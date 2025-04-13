Глава РФПИ Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению UFC в Россию

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

Дмитриев прокомментировал видео, где американский президент Дональд Трамп выходит в качестве гостя к арене Kaseya Center во время турнира UFC в Майами.

"Вот это появление! Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Это может произойти скоро", – написал глава РФПИ в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет продолжает консультации с федерациями зимних видов спорта относительно участия атлетов из России и Белоруссии в Играх 2026 года в Италии.

На текущий момент достигнуто соглашение о допуске спортсменов в ски-альпинизме. Также рассматривается возможность их возвращения в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие олимпийские дисциплины.