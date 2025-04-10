МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск России на Олимпиаду-2026

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Международный олимпийский комитет(МОК) проводит обсуждения с федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом заявил спортивный директор МОК Кит Макконнел.

"Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности", – заявил представитель МОК, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент переговоры продолжаются. В частности, уже было принято решение об участии российских и белорусских спортсменов в ски-альпинизме, также планируется их возвращение в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие виды соревнований.

Макконнелл уже сообщал, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям идет гладко. По его словам, в настоящее время растет число летних федераций, допускающих участников из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.

Ранее российский каноист Никита Павлов получил от Международной федерации каноэ (ICF) нейтральный статус. Спортсмен подал заявку в начале текущего года. Помимо Павлова, нейтральный статус присвоили нескольким спортсменам из России и Белоруссии.