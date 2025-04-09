Российский каноист Никита Павлов получил нейтральный статус

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Российский каноист Никита Павлов получил от Международной федерации каноэ (ICF) нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В пресс-службе Федерации каноэ России уточнили, что спортсмен подал заявку в начале текущего года. Помимо Павлова, нейтральный статус присвоили нескольким спортсменам из России и Белоруссии.

Впервые Павлов получил нейтральный статус в апреле 2024 года. Однако уже в мае перед предолимпийской отборочной регатой его лишили статуса из-за поддержки в социальных сетях Владимира Путина.

Ранее на сайте Международной федерации гимнастики (FIG) появилась информация, что российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус. Кроме нее, статус предоставили 13 членам взрослой сборной РФ по спортивной гимнастике, в частности Марии Агафоновой, Алене Глотовой, Злате Осокиной, Илье Заике, Даниелю Маринову и Владиславу Поляшову.

Позже спортсмены отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой федерации. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования гимнастам и гимнасткам из РФ.