Международный союз велосипедистов присвоил трем россиянам нейтральный статус

Фото: телеграм-канал "Федерация велосипедного спорта России"

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил россиянам Илье Бескровному, Юлии Чертихиной и Александру Моллаеву нейтральный статус, благодаря которому спортсмены смогут выступать на всех международных турнирах. Это следует из документов организации, которые имеются в распоряжении ТАСС.

25-летний Бескровный на чемпионате России, который проходил в прошлом году в Саранске, завоевал бронзу в эстафете. 18-летняя Чертихина в феврале 2025-го одержала победу на юниорском первенстве России по велотреку в гите на 500 метров, а 22-летний Моллаев не раз становился призером этапов Кубка России 2024 года в ВМХ (фристайл-парк).

Между тем Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе 16 российских спортсменов.

Речь идет о Елизавете Бренер, Лике Чечуре, Александре Черепахине, Полине Чибисовой, Майе Дорошко, Ксении Ефимовой, Анне-Марии Фомичевой, Татьяне Гайдай, Григории Иванове, Александре Кедриной, Ульяне Клюевой, Романе Ларине, Светлане Павловой, Александре Клениной, Елене Шабановой и Алисе Шевченко.

