Кирсти Ковентри стала первой женщиной – президентом МОК

Фото: ТАСС/AP/Fabrice Coffrini

Двукратная олимпийская чемпионка в плавании на дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС.

Она стала первой женщиной – президентом данной организации. На этот пост претендовали:

президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу;

президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ;

вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч – младший;

президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян;

глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш;

член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании.

В должность 41-летняя Ковентри вступит 24 июня 2025 года, а до этого дня руководить будет предыдущий лидер МОК Томас Бах. Олимпийская чемпионка назвала свое назначение "необыкновенным моментом" и призналась, что никогда не подумала бы, что сможет внести вклад в организацию.

"Это не просто огромная честь, это напоминание о том, что я поведу эту организацию с гордостью благодаря ценностям, которыми мы гордимся", – сказала Ковентри.

Комментируя ее назначение, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ждет более сильный, независимый и процветающий комитет. Он также выразил надежду на то, что Россия вернется "на олимпийский пьедестал".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва надеется на возвращение принципа "спорт вне политики" после смены руководства комитета. России хочется верить, что МОК исправит ту ситуацию, которая сложилась в мировом спорте.

Бах при этом говорил, что результатов в теме возвращения российских спортсменов на международные соревнования нет. Теперь бывший глава МОК отмечал, что условия возвращения состоят в том, что спортсмены должны следовать правилам Олимпийской хартии.

