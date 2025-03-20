Песков: Россия надеется на принцип "спорт вне политики" после смены руководства МОК

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Россия надеется на возвращения принципа "спорт вне политики" после смены руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва хотела бы верить, что МОК исправит нынешнюю ситуацию, которая сложилась в мировом спорте.

В августе прошлого года действующий президент МОК Томас Бах рассказал, что не будет переизбираться на новый срок. Тогда он уточнил, что принять такое решение ему помогла семья.

Выборы главы организации пройдут 20 марта на сессии организации в Греции. Бах руководил комитетом с 2013 года, при этом за время его президентства российский спорт неоднократно подвергался санкциям.

На должность претендуют семь человек: президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, а также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч – младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн и олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Между тем Ватанабэ заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на международные турниры. Он отметил, что федерация гимнастики допускает возможность участия россиян в нейтральном статусе.