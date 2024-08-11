Себастьян Коу заявил, что хочет баллотироваться на пост главы МОК

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу готов рассмотреть возможность баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он рассказал газете Daily Mail.

"Конечно, я собираюсь рассмотреть эту возможность. Мне выпала честь участвовать в двух Олимпийских играх, я возглавлял национальный олимпийский комитет, теперь же я возглавляю федерацию олимпийского вида спорта номер один", – сказал Коу.

Президент МОК Томас Бах ранее принял решение не переизбираться на новый срок. Он добавил, что принять такое решение ему помогла семья.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.