Семь человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК

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На пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) претендуют семь человек. Об этом заявили в комитете, передает "Газета.ру".

В предвыборной гонке участвуют глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян и президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Выборы нового главы МОК состоятся в марте следующего года. Действующим президентом организации является Томас Бах. Он стал первым в истории немцев и первым олимпийским чемпионом, который возглавил МОК. В 1976 году он завоевал золото Олимпийских игр в командной рапире. В 1977-м он выиграл чемпионат мира в этой же дисциплине.

Ранее стало известно, что Коу могут не допустить к выборам на пост президента МОК. Согласно правилам директивы комиссии по этике, участник организации, которому исполнилось 70 лет, лишается членства в организации, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырехлетний срок.

Коу решил баллотироваться на пост президента МОК в начале августа. В заявлении он указал свои заслуги, в том числе участие в двух Олимпиадах и возглавление национального олимпийского комитета.

В свою очередь, Бах отказался переизбираться на новых срок. Принять такое решение ему помогла семья.