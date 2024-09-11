Главу World Athletics Себастьяна Коу могут не допустить до выборов главы МОК

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Главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу могут не допустить к выборам на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РИА Новости.

Это связано с директивой комиссии по этике МОК, подписанной ее главой Пан Ги Муном. По ее правилам участник комитета, которому исполнилось 70 лет, лишается членства в МОК, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырехлетний срок, который возможен только один раз.

Коу в этом году исполнится 67 лет, а выборы пройдут в 2025 году. Таким образом, в 2027-м он автоматически покинет пост президента World Athletics и перестанет быть членом МОК.

Кроме того, Коу известен своей "нелюбовью" к России. Спортивные представители РФ напомнили, что с 2015 года, как он был избран главой организации, российские спортсмены не выступают в международных турнирах без какой-либо перспективы вернуться туда.

Агентство также отметило его противоречивую позицию касательно допингового скандала в России и призовых денег для призеров Олимпиады.

Коу заявил о своем желании баллотироваться на пост главы Федераций в начале августа. Заявление он подкрепил своими заслугами, в частности, его участие в двух Олимпийских играх, возглавление национального олимпийского комитета и федерации олимпийского вида спорта номер один.

Тогда же действующий президент МОК Томас Бах принял решение не переизбираться на новый срок. Однако на 141-й сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок, но во время 142-й сессии соответствующее решение не было принято.

Выборы президента МОК состоятся в рамках 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Среди других потенциальных кандидатов на пост главы МОК – Кирсти Ковентри, Дэвид Лаппартьен, Фейсал аль-Хусейн и Николь Хеверц.