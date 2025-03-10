Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на мировые соревнования

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Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанбэ заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на международные турниры. В понедельник, 10 марта, он встречается с российскими атлетами в Новогорске Московской области, пишет РИА Новости.

По словам Ватанбэ, FIG допускает возможность участия россиян в нейтральном статусе. Как заявил глава федерации, "пока продолжается конфликт, возможности выступления под российским флагом нет".

Ранее действующий президент МОК Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Миссия олимпийского движения – объединять, подчеркнул он.

Тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) не запланировала рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования. Любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос, сообщили в федерации.