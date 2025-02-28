Союз конькобежцев РФ не сформировал список атлетов для отбора на Олимпиаду

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Союз конькобежцев России пока не сформировал итоговый список спортсменов, которые отправятся на отборочный турнир для участия в Олимпиаде 2026 года. Об этом ТАСС рассказал президент организации Николай Гуляев.

Ранее в СМИ появилась информация, что союз якобы уже завершил составление списка конькобежцев и шорт-трекистов для получения нейтрального статуса.

По словам Гуляева, Союз конькобежцев России продолжает взаимодействовать с Международным союзом конькобежцев (ISU) по этому поводу. Только после соответствующих контактов с ISU будет составлен итоговый список спортсменов, которые смогут участвовать в квалификационном турнире. Гуляев назвал любую другую информацию преждевременной.

При этом в ТАСС уточнили, что титулованные российские конькобежцы и шорт-трекисты Ольга Фаткулина, Павел Кулижников и Семен Елистратов не получили нейтральный статус из-за требований ISU.

ISU с 1 марта 2022 года запретил участвовать россиянам и белорусам во всех соревнованиях под эгидой организации. Такое решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".

Но 20 декабря 2024 года ISU допустила в нейтральном статусе россиян и белорусов к участию в отборе на ОИ-2026. Речь шла о спортсменах из фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

В свою очередь, глава Минспорта и Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев назвал это решение важным шагом для возвращения России в мировой спорт. Однако он отметил, что процесс полного возвращения будет сложным. По его словам, на это понадобится время, усилия и единство российского сообщества.

