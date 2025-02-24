В Минспорте заявили, что РФ выступит на ОИ-2028 с флагом и гимном

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Российские спортсмены выступят на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Там у нас послабления уже у конькобежцев, фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники", – сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

Дегтярев добавил, что мировой спорт без России теряет зрелищность. При этом российские спортсмены вряд ли смогут попасть в полном составе на зимнюю Олимпиаду 2026 года, так как время уже потеряно, считает глава Минспорта.

"Но максимально возможное количество атлетов туда поедут, мы делаем для этого все возможное", – добавил Дегтярев.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в чемпионате мира 2026 года. По версии журналистов, организация примет окончательное решение по участию российской сборной после рекомендации Международного олимпийского комитета. В это же время в Федерации хоккея России добавляли, что IIHF допускает возможность пересмотра отстранения после завершения украинского конфликта.

