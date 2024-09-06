Мэр Парижа Идальго: олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне до 2028 года

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Олимпийские кольца, установленные на Эйфелевой башне к церемонии открытия прошедших Игр, останутся на ней как минимум до 2028 года, когда Олимпиада стартует в Лос-Анджелесе, заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Она уточнила, что паралимпийский символ Agitos в виде трех полумесяцев, расположенный на Елисейских полях, также сохранит свое местоположение до 2028-го.

"Возможно, они останутся и дольше", – цитирует Идальго РИА Новости.

Причиной своего решения она назвала эстетический вид. По словам мэра, символ прошедшей Олимпиады на главной парижской достопримечательности выглядит "очень красиво".

При этом подобное предложение вызвало резкую критику во Франции. Защитники культурного наследия столицы запустили петицию против инициативы, указав на необходимость сохранения башни в ее оригинальном виде и призвав к проведению референдума по данному вопросу. Петицию к данному моменту подписали уже почти 40 тысяч человек.

В свою очередь, министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что вопрос требует консультаций, так как разрешение выдавалось лишь на временную установку колец.

Против инициативы парижского мэра выступили и наследники создателя башни Гюстава Эйфеля. В интервью местному СМИ они заявили, что "Эйфелева башня не является местом для размещения рекламы".

Кроме того, Идальго обвинили в попытке таким образом увековечить свой вклад в проведение Олимпиады.

Экспозицию Олимпийских колец презентовали 7 июня – ровно за 50 дней до старта Олимпиады. Она представляет собой конструкцию весом 30 тонн, шириной 29 метров и высотой 15 метров. Она больше олимпийских колец, установленных на лондонском Тауэре в 2012 году, но меньше конструкции на барже в Одайбе во время Олимпиады 2020 года в Токио.

Кольца изготовлены из переработанной стали с уменьшенным выбросом углекислого газа. По словам исполнительного директора оргкомитета Игр-2024 Тьерри Ребула, это один из ритуалов каждой Олимпиады.