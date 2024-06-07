07 июня, 11:41Спорт
На Эйфелевой башне установили олимпийские кольца
Фото: AP Photo/Thomas Padilla
Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже установили пять олимпийских колец на Эйфелевой башне, сообщает РИА Новости.
Экспозицию презентовали 7 июня – ровно за 50 дней до старта Олимпиады. Она представляет собой конструкцию весом 30 тонн, шириной 29 метров и высотой 15 метров. Она больше олимпийских колец, установленных на лондонском Тауэре в 2012 году, но меньше конструкции на барже в Одайбе во время Олимпиады 2020 года в Токио.
Кольца изготовлены из переработанной стали с уменьшенным выбросом углекислого газа. По словам исполнительного директора оргкомитета Игр-2024 Тьерри Ребула, это один из ритуалов каждой Олимпиады.
"Нам было очевидно, что кольца нужно установить на самом символическом памятнике Парижа", – подчеркнул он.
Российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь нарушить закон РФ. Они уже получили 49 лицензий в семи видах спорта, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.
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