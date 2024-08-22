Ouest France: мужчина потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия ОИ-2024

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Зритель Жан-Кристоф Сезнек потребовать вернуть ему деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже. Об этом пишет Ouest France.

Мужчина рассказал, что не оценил мероприятие, на которое потратил 1,6 тысячи евро и в итоге посмотрел его на экранах. По его словам, он не видел никакого шоу, а только проплывающие вдалеке лодки.

"У меня ощущение, что это огромный обман", – сказал он.

Церемония открытия летних Игр прошла 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия ОИ-2024. С ее слов, очень красиво выглядело представление атлетов, плывших по Сене.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал некоторые моменты этого мероприятия отвратительными. Также, указал он, они противоречат законодательству РФ, поэтому хорошо, что их не показывали в России.

