Бах призвал спортивные федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Об этом Бах сообщил в интервью AP.

"Миссия олимпийского движения – объединять. <...> Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно", – высказался глава МОК.

Ранее СМИ писали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В комитете сочли, что прошедшая в прошлом году Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх россиян в нейтральном статусе, утверждали журналисты.

При этом президент МБА Умар Кремлев назвал "обычной игрой на фоне текущей обстановки" призыв МОК допустить россиян до отбора на ОИ-2026 года в Италии в нейтральном статусе. Он также обвинил комитет в политизированности.