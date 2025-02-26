Глава МБА Кремлев назвал игрой призыв МОК допустить россиян до отбора на ОИ-2026

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Президент Международной боксерской ассоциации (МБА) Умар Кремлев ответил на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

"Флаг и гимн для спортсмена – это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки", – написал он в своем телеграм-канале.

Он обвинил МОК в политизированности. Кроме того, заявления комитета основаны вокруг диалога между Россией и США, обозначил Кремлев. В это же время президент МОК Томас Бах продолжает оставаться "политической проституткой, меняющей свое мнение по дуновению ветра", добавил президент МБА.

Однако Кремлев выразил уверенность, что Россия добьется "полного возвращения спорта, независимого от политики".

Ранее МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. В комитете отмечали, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала "успешным прецедентом" участия в них российских спортсменов в нейтральном статусе.

