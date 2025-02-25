SVT: МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает SVT со ссылкой на источник.

По информации телеканала, в МОК считают, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх российских спортсменов в нейтральном статусе.

Отмечается, что похожую схему представители комитета планируют использовать и на зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако сначала федерации зимних видов спорта должны позволить российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию.

При этом президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отметил, что данный вопрос пока не обсуждается, так как официально членство России и Белоруссии в федерации было приостановлено.

Между тем глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия направила во все зимние международные федерации письма с требованием допустить россиян до отбора.

"В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. <...> Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК", – приводит слова Дегтярева портал "Спортс".

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в чемпионате мира 2026 года. По версии журналистов, организация примет окончательное решение после рекомендации МОК. В это же время в Федерации хоккея России добавляли, что IIHF допускает возможность пересмотра отстранения после завершения украинского конфликта.