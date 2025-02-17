Биатлонист Шипулин: норвежцы будут сожалеть о призывах отстранить спортсменов из РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил в беседе с ТАСС, что норвежцы Йоханнес и Тарьей Бе будут сожалеть о призывах отстранить спортсменов из РФ от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) даже в нейтральном статусе.

"Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы. Это только вопрос времени", – добавил он.

Шипулин отметил, что норвежцы выразили исключительно свое мнение. Однако при этом он не понимает, чем мотивирована их позиция по данному вопросу.

Российский биатлонист также отреагировал на новость о том, что братья Бе планируют завершить карьеру после текущего сезона.

"Они приняли такое решение, чтобы больше не пересекаться с россиянами? Так можно подумать только в шутку", – заявил Шипулин, предположив, что норвежцы завершают карьеру из-за личных проблем и дел.

В сентябре 2024 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. В связи с этим россияне и белорусы не смогут принять участие в турнирах нового международного сезона даже в нейтральном статусе.

