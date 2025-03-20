Глава Федерации тенниса России Тарпищев переизбран членом МОК

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был переизбран в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы состоялись в четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК. Теперь Тарпищев продолжит свою работу в качестве члена организации до 2028 года.

Тарпищеву 77 лет. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Тарпищев является заслуженным тренером СССР и РСФСР, а также обладателем орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. С 1994 года является членом МОК.

На этой сессии, проходящей в Греции, также будет избран новый президент организации. На должность претендуют семь кандидатов: президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш, а также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч – младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн и олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Действующий глава МОК Томас Бах в августе прошлого года заявил о своем решении не переизбираться на новый срок. Тогда он уточнил, что принять такое решение ему помогла семья.

