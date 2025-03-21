Международная федерация плавания допустила до мировых турниров еще 16 россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила до участия в крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе еще 16 российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Допуск на мировые турниры получили Елизавета Бренер, Лика Чечура, Александр Черепахин, Полина Чибисова, Майя Дорошко, Ксения Ефимова, Анна-Мария Фомичева, Татьяна Гайдай. Кроме того, в нейтральном статусе на международных соревнованиях смогут выступить Григорий Иванов, Александра Кедрина, Ульяна Клюева, Роман Ларин, Светлана Павлова, Александра Кленина, Елена Шабанова и Алиса Шевченко.

В феврале 2025 года список российских спортсменов, получивших нейтральный статус от World Aquatics, был расширен до 110 человек. Он был присвоен российским пловцам на открытой воде Денису Адееву, Екатерине Сорокиной, Анне Тулуповой, Маргарите Ершовой, Владимиру Иванову, Никите Хотько, Софье Колесниковой, Полине Козякиной, Яне Курцевой и Владиславу Утробину.

В настоящий время спортсмены из России могут принимать участие в соревнованиях World Aquatics только в нейтральном статусе. При этом ассоциировать себя со страной и национальной федерацией им запрещено.