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07 февраля, 14:08

Спорт

Международная федерация плавания увеличила число россиян с нейтральным статусом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Список российских спортсменов, получивших нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), расширен до 110 человек, сообщила пресс-служба организации.

Этот статус был присвоен российским пловцам на открытой воде Денису Адееву, Екатерине Сорокиной, Анне Тулуповой, Маргарите Ершовой, Владимиру Иванову, Никите Хотько, Софье Колесниковой, Полине Козякиной, Яне Курцевой и Владиславу Утробину. Вместе с тем нейтральный статус был предоставлен представителям техперсонала.

В настоящий период спортсмены из России могут принимать участие в соревнованиях World Aquatics только в нейтральном статусе. При этом ассоциировать себя со страной и национальной федерацией им запрещено.

Ранее нейтральный статус был одобрен спортсменам российской сборной по гребному слалому. Россияне были отстранены Международной федерацией каноэ с 1 марта 2022 года.

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