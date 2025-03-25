World Athletics продлила отстранение легкоатлетов РФ и РБ

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Себастьяна Коу.

По словам Коу, Совет федераций признал санкции, установленные в отношении российских и белорусских спортсменов в 2022 году, "нормальными", то есть не требующими корректировок.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) также оставила без изменений отстранение команд и сборных России и Белоруссии от международных соревнований до следующего заседания организации в мае 2025 года.

Вопрос о допуске российской сборной по хоккею до Олимпийских игр 2026 года будет решаться в апреле, рассказал близкий к Международной федерации хоккея (IIHF) источник.

По его словам, у федерации два плана проведения соревнований – со сборной России и без нее. При этом решение будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

Вместе с тем Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских атлетов до участия в командных соревнованиях среди юниоров в нейтральном статусе. Нейтральные команды будут участвовать под флагом федерации.