Российские спортсменки не выступят на этапе Кубка мира по эстетической гимнастике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Татьяна Уханова

Российские спортсменки не выступят на втором этапе Кубка мира по эстетической гимнастике, который состоится в конце апреля в Канаде, рассказала в беседе с ТАСС вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики (ВФЭГ) Полина Ночевнова.

Она пояснила, что российские спортсменки сохранили международный календарь, хотя не принимают участие во всех международных турнирах.

"Право выступать в нейтральном статусе нам международная федерация предоставила, но в некоторые страны из-за сложной политической ситуации въезд для российских граждан крайне затруднен. В этом году мы планируем выступить на главных стартах сезона: чемпионате Европы, чемпионате и первенстве мира", – подчеркнула Ночевнова.

Она напомнила, что первый этап Кубка мира проводился 1–2 марта в Эстонии. Второй должен пройти в период с 24 по 27 апреля в Торонто, а третий запланирован с 26 по 29 июня в греческой Лариссе.

Россиянки были вынуждены пропустить турнир в Эстонии. При этом, по словам Ночевновой, в Торонто приедет не слишком много команд, а главным стартом станет Турнир четырех континентов, на котором не будет спортсменок из европейских сборных.

Вместе с тем "под большим вопросом" на сегодняшний день остается и участие России в греческом этапе Кубка мира, подчеркнула президент федерации. По ее словам, это связано с географической удаленностью места проведения турнира от аэропортов и необходимостью в короткие сроки оформить въездные визы в Грецию.

При этом в финале Кубка мира, который состоится в середине октября в Малайзии, российские спортсменки собираются выступить.

"Но самым главным стартом для нас является сентябрьский чемпионат Европы в Будапеште, мы к нему сейчас будем готовиться. Наше участие в ноябрьском чемпионате мира в Болгарии пока находится под вопросом", – резюмировала Ночевнова.

Тем временем результатов в теме возвращения российских спортсменов на международные соревнования нет, рассказал ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он отметил, что условия возвращения спортсменов из РФ состоят в том, что они должны следовать правилам Олимпийской хартии, и добавил, что в олимпийском движении рады всем, кто соблюдает эти правила.

