Юниоров из РФ допустили к командным турнирам по фехтованию в нейтральном статусе

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Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до участия в командных соревнованиях среди юниоров в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Как уточняется в релизе, российские фехтовальщики смогут выступать в нейтральном статусе начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в китайском Уси. Нейтральные команды будут участвовать под флагом FIE.

Между тем глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанбэ заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на международные турниры. FIG допускает возможность участия россиян в нейтральном статусе, отметил он.

Ранее действующий президент МОК Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Миссия олимпийского движения – объединять, подчеркнул глава МОК.