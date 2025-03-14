Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

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Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила без изменений решение об отстранении команд и сборных России и Белоруссии от международных соревнований под эгидой организации до мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Как уточнили в FIBA, в мае состоится следующее заседание, на котором будет вновь поднят соответствующий вопрос.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

В связи с этим FIBA отстранила сборные и клубы России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации в марте 2022 года, продлевая это решение каждый год.

По аналогии Россия была не допущена до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Вместо российских спортсменов в соревнованиях приняли участие атлеты из Болгарии.

Однако президент МОК Томас Бах в марте этого года призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. По версии СМИ, в МОК сочли прошедшую в 2024 году Олимпиаду в Париже успешным прецедентом, который продемонстрировал возможность участия в Играх россиян в нейтральном статусе.

