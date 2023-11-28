Исполком FIBA продлил отстранение команд РФ и Белоруссии от соревнований

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Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение спортсменов сборных и клубов России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

На сайте FIBA указано, что ограничение продлится как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA.

Ранее исполком федерации не допустил российскую сборную до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Такие же ограничения коснулись и белорусских спортсменов.

Уточняется, что предквалификационные турниры прошли с 12 по 20 августа этого года, в них участвовали 40 команд из разных стран.

По итогам турнира выбрали пять команд, которые прошли дальше и продолжат играть уже на квалификационных турнирах. Вместо РФ в соревнованиях примет участие болгарская сборная, отметили в FIBA.