Получившие нейтральный статус атлеты из РФ отказались от участия в турнирах FIG

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Получившие нейтральный статус российские спортсмены отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования гимнастам и гимнасткам из РФ.

"С уважением отношусь к решению спортсменов и понимаю, чем оно продиктовано. <...> Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти", – высказался президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров.

По его словам, федерация совместно с Олимпийским комитетом РФ и Минспортом будет дальше поддерживать российских спортсменов и защищать их интересы, а также добиваться пересмотра правил, по которым спецкомитет FIG выносит дискриминационные решения.

Ранее гимнастка из России Лейла Васильева получила нейтральный статус. Помимо нее, указанный статус предоставили 13 членам взрослой сборной РФ по спортивной гимнастике – Марии Агафоновой, Алене Глотовой, Злате Осокиной, Илье Заике, Даниелю Маринову, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву, Григорию Климентьеву, Ангелине Мельниковой, Людмиле Рощиной, Анне Калмыковой, Ксении Зеляевой и Ранеле Сафиуллиной.