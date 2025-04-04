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Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус, который позволит ей выступать на международных турнирах. Об этом сказано на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее 17-летняя Васильева выиграла Игры БРИКС в личном многоборье, а также завоевала два серебра в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях.

Нейтральный статус, кроме Васильевой, предоставили 13 членам взрослой сборной России по спортивной гимнастике – Марии Агафоновой, Алене Глотовой, Злате Осокиной, Илье Заике, Даниелю Маринову, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву, Григорию Климентьеву, Ангелине Мельниковой, Людмиле Рощиной, Анне Калмыковой, Ксении Зеляевой и Ранеле Сафиуллиной.

Ранее стало известно, что спортсменки из России не выступят на втором этапе Кубка мира по эстетической гимнастике, который состоится в конце апреля в Канаде.

Вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики (ВФЭГ) Полина Ночевнова объяснила, что россиянки имеют право выступать в нейтральном статусе на международных турнирах, но в некоторые страны из-за сложной политической ситуации въезд крайне затруднен.

