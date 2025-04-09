Депутат Журова: слова Трампа об Овечкине стали признанием силы российского спорта

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Высказывание американского президента Дональда Трампа, который назвал капитана Washington Capitals Александра Овечкина великим хоккеистом, стало признанием силы российского спорта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Слово "великий" имеет отношение к его невероятному рекорду. Действительно, в хоккее это потрясающее достижение. Поэтому здравые люди, спортсмены и политики восхищаются любыми рекордами, которые устанавливаются в спорте", – цитирует ее РИА Новости.

При этом, как указала парламентарий, слова Трампа оказались ударом по тем, кто пытается отстранить и отменить Россию. Кроме того, Журова назвала рекорд хоккеиста элементом народной силы.

"Это та отрасль, которая позитивно влияет на осознание – а зачем вы отменяете Россию? Когда такие политики, как Трамп, не стесняются об этом говорить. Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим", – добавила депутат.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

После этого Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил спортсмена, указав, что таким образом Овечкин обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил представить Овечкина к государственной награде, назвав его рекорд ярким событием в мире спорта.

