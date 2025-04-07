Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский хоккеист, выступающий за клуб "Вашингтон Кэпиталз", Александр Овечкин признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, передает пресс-служба НХЛ.

На прошедшей неделе нападающий забросил 5 шайб и сделал 1 результативную передачу. Также хоккеист забросил свою 895-ю шайбу, обойдя таким образом предыдущий рекорд, установленный канадцем Уэйном Гретцки, на чьем счету было 894 шайбы.

Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".

Также Овечкина поздравил Владимир Путин. Президент России указал, что таким образом спортсмен обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.