Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

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Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с его выдающимся рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лидер РФ указал, что таким образом спортсмен обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

"Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами", – приводит слова Путина телеграм-канал Кремля.

В заключение президент пожелал хоккеисту здоровья, удачи, а также боевого настроя для покорения новых высот не только в спорте, но и жизни.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 гола. После этой шайбы игра была остановлена для торжественной церемонии празднования.

Обращаясь к болельщикам, Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

Овечкина поздравили сам Гретцки и многие другие спортсмены, включая баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса, а также хоккеистов Сидни Кросби, Мартина Бродера.