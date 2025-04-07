Хоккеист Овечкин стал единственной звездой игрового дня НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Adam Hunger

Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан единственной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Нападающему удалось установить новый рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб за регулярные чемпионаты. Спортсмен забросил 895-ю шайбу в ходе матча против "Нью-Йорк Айлендерс", который прошел 6 апреля.

Таким образом, россиянин обошел предыдущий рекорд, установленный канадцем Уэйном Гретцки, на чьем счету было 894 шайбы. После рекордного гола игра была остановлена для торжественной церемонии празднования.

Во время своего обращения к болельщикам Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду. Он заявил, что не мог подумать, что окажется лучшим снайпером в истории НХЛ.

Помимо Гретцки, хоккеиста поздравили баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, хоккеисты Сидни Кросби, Мартин Бродер и другие спортсмены.