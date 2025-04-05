Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением мирового рекорда по голам

Фото: TASS/AP/Mark Schiefelbein

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с повторением его рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает спортивный журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в соцсети X.

По словам Фрэнка, Гретцки сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона". На фото оба рекордсмена держат в руках шайбу, которой Александр повторил результат Уэйна.

Ранее, 5 апреля, российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин повторил рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ – 894 гола.

Также 2 апреля Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам среди игроков старше 30 лет. В матче против "Бостона" он забросил 416-ю шайбу с момента достижения им 30-летнего возраста. Благодаря этому 39-летний россиянин смог побить рекорд, установленный ранее канадским хоккеистом Горди Хоу.