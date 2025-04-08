В РФ предложили представить Овечкина к госнаграде

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Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил представить хоккеиста Александра Овечкина к государственной награде. Он направил соответствующее обращение Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Рекорд Овечкина парламентарий назвал ярким событием в мире спорта.

"Хотел бы поздравить Александра Овечкина, который на днях стал самым великим спортсменом не просто в НХЛ, но в истории российского и мирового хоккея! Он побил рекорд, который держался 26 лет и казался недосягаемым!" – отметил Миронов.

По мнению депутата, хоть Овечкин уже 20 лет играет в США, но он остается преданным сыном Родины, который в самые трудные времена не отказался от России и продолжает гордиться своим гражданством.

"Убежден, Александр Овечкин достоин высокой государственной награды – и по совокупности заслуг, и в связи с достижением. Его рекорд прославляет не только его лично, но и Россию", – сказал депутат.

Он также выразил уверенность в том, что Овечкин принесет еще больше пользы российскому спорту и стране.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 гола.

После этого Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

В свою очередь, Путин поздравил спортсмена, указав, что таким образом Овечкин обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

