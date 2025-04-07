Песков: телеграмма Путина говорит о высокой оценке результатов Овечкина

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В Кремле поздравили российского хоккеиста, капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с рекордом по числу заброшенных шайб. Телеграмма Владимира Путина говорит о высокой оценке результатов спортсмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да и все мы, конечно, радуемся и его поздравляем", – добавил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что конкретная информация по организации матча НХЛ и КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) пока отсутствует. По словам Пескова, эта идея требует учета некоторых нюансов, однако конкретного оформления встречи лиг нет.

"Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря – там у всех свои графики", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля, тем самым установив новый рекорд НХЛ за регулярные чемпионаты. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 гола.

В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что рекордом спортсмен обошел легендарных мастеров. Также глава России напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

По словам российского лидера, достижение хоккеиста стало не только его личным достижением, но и праздником для болельщиков из России и за ее пределами.

Идею о совместном матче НХЛ и КХЛ Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонных переговоров 18 марта. Как сообщалось Кремлем, встречи лиг будут организованы на территориях России и США.