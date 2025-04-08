08 апреля, 23:50Спорт
Трамп назвал Овечкина "великим" после установления рекорда
Фото: 123RF/palinchak
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал российского хоккеиста, выступающего за клуб "Вашингтон Кэпиталз", Александра Овечкина великим после того, как он побил рекорд по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Великий джентльмен только что побил рекорд (канадского хоккеиста – Прим. ред.) Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 гола.
Владимир Путин поздравил российского хоккеиста с его выдающимся рекордом. Лидер РФ указал, что таким образом спортсмен обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.
В свою очередь, Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.
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