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06 апреля, 19:09

Спорт

Борец Садулаев не выступит на чемпионате Европы из-за отсутствия визы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Братиславе из-за отсутствия визы.

"С большим сожалением, хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы все же пройдет без моего участия. История повторяется – я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию", – написал спортсмен в своем телеграм-канале.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе состоится в Братиславе с 7 по 13 апреля.

Ранее сообщалось, что получившие нейтральный статус российские спортсмены отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной такого решения стали многочисленные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования гимнастам и гимнасткам из РФ.

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