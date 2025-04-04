Олимпийский чемпион по борьбе Отогуро сообщил о завершении карьеры

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Чемпион Олимпийских игр 2020 года в вольной борьбе Такуто Отогуро завершил карьеру в возрасте 26 лет. Об этом спортсмен сообщил на странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Борец отметил, что для кого-то его решение могло быть неожиданным, и добавил, что был одержим своей профессией. Он также обратил внимание на поддержку и любовь поклонников, которые дали ему "счастливую борцовскую жизнь".

"Я ни о чем не жалею, потому что у меня была возможность заниматься любимым делом, пока я не начал его ненавидеть. Спасибо всем, кому понравилась моя борьба. Я надеюсь, что в будущем этот вид спорта будет двигаться в позитивном направлении", – написал он.

О похожем решении ранее сообщил бывший защитник мадридского "Реала" Марсело. Бразильский футболист выступал за клуб в период с 2007 по 2022 год. Марсело также играл в греческом "Олимпиакосе" и бразильском "Флуминенсе", второй стал его последним клубом в игровой карьере.

Тем временем фигурист, олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Гийом Сизерон заявил, что намерен возобновить карьеру. С ним в паре будет кататься фигуристка из Канады Лоранс Фурнье-Бодри. При этом ранее Сизерон выступал с Габриэлой Пападакис. В Пекине на Олимпийских играх они установили мировой рекорд, набрав в сумме 226,61 балла.