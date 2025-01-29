Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью Рибер завершит карьеру из-за болезни

Фото: ТАСС/IMAGO/Fotostand/Hettich

Норвежец Ярл Магнус Рибер, являющийся восьмикратным чемпионом мира по лыжному двоеборью, объявил о скором завершении карьеры из-за болезни Крона, передает телеканал NRK.

"Время пришло, это будет мой последний сезон. Я прояснил свои проблемы. Это заболевание называется болезнью Крона, и мне придется жить с ним всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают", – поделился спортсмен.

При этом 27-летний Рибер отметил, что на протяжении всей карьеры ему приходилось сталкиваться с травмами и болезнями.

"Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры", – заключил он.

Ранее футбольный защитник сборной Франции и итальянского "Комо" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. 31-летний спортсмен принял решение уйти из футбола из-за травмы колена, которую он получил во время тренировки в итальянском клубе.

