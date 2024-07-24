"Зенит" объявил об уходе футболиста Марио Фернандеса

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Защитник Марио Фернандес покинул петербургский футбольный клуб "Зенит", сообщает пресс-служба команды.

Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества в связи с истечением срока контракта. 33-летний футболист перешел в "Зенит" летом прошлого года. За год он провел 18 матчей, однако не отметился результативными действиями.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, в составе которого сыграл в 329 матчах, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз – кубок России.

В 2016 году футболист получил гражданство РФ, а через год дебютировал за сборную страны и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. В 2022 году защитник приостановил карьеру, в декабре было объявлено о его возвращении к выступлениям.