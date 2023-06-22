Гинер заявил, что футболист Марио Фернандес вернется в ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболист Марио Фернандес вернется в московский клуб ЦСКА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента ЦСКА Евгения Гинера.

При этом он не уточнил, в каком качестве Фернандес вернется в клуб.

За ЦСКА футболист выступал с 2012 года, он принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В прошлом году защитник приостановил карьеру, в декабре было объявлено о его возвращении к выступлениям.

В апреле Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом". Соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно условиям контракта, клуб получит компенсацию за прекращение сотрудничества раньше установленного срока.

В начале июня московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Так, московский клуб одержал победу в Кубке России в восьмой раз.

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