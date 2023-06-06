Футбольный клуб "Аль-Иттихад" сообщил о переходе Карима Бензема

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Французский футболист Карим Бензема перейдет в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом рассказали представители футбольного клуба.

Бензема играл за "Реал" с лета 2009 года. Спортсмен пять раз одерживал победу в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Также футболист является четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В 2022 году спортсмен получил приз "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку года по версии журнала France Football.

Ранее "Реал" объявил об уходе Бензема по завершении текущего сезона. Клуб выразил слова благодарности футболисту.

До этого стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси уйдет из клуба "Пари Сен-Жермен", когда завершится сезон. Об уходе нападающего рассказал тренер ПСЖ Кристоф Гальтье. Он назвал Месси лучшим игроком в истории футбола.



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