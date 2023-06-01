Месси уйдет из клуба "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

Фото: 123RF/ververidis

Аргентинский футболист Лионель Месси уйдет из клуба "Пари Сен-Жермен", когда завершится сезон. Об уходе нападающего рассказал тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс", – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что игра запланирована на 3 июня в рамках последнего тура французского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Месси после победы клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в чемпионате Франции стал обладателем 43-го трофея в своей карьере, повторив рекорд бразильского футболиста Дани Алвеса.

Клуб ПСЖ обеспечил себе чемпионство после матча с лигой "Страсбур". Команды завершили игру с результатом 1:1. Гол за ПСЖ забил Месси. Для аргентинца он стал 496-м в европейских чемпионатах за 577 матчей.

В свою очередь, футболист Криштиану Роналду, который сейчас является игроком "Аль-Наср", забил в пяти ведущих первенствах Европы 495 мячей за 626 матчей.



ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию