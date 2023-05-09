Переход Месси в клуб из Саудовской Аравии является "решенным вопросом" – СМИ

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Переход аргентинского футболиста Пари Сен-Жермен Лионеля Месси в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии является решенным вопросом, сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник.

По его словам, уже в следующем сезоне аргентинец будет играть в Саудовской Аравии.

"Контракт исключительный, он гигантский. Мы просто дорабатываем последние детали. Переговоры заняли не так много времени, как с Криштиану Роналду. Теперь мы знаем, как заключать контракты с игроками мирового класса", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что футболиста пригласила Саудовская Аравия, а не конкретный клуб. Деньги идут от Суверенного фонда страны.

Контракт Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен" заканчивается в конце сезона. Ранее руководство ПСЖ сообщило, что не будет продлевать контракт с аргентинцем. Одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию