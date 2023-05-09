13:59Спорт
Переход Месси в клуб из Саудовской Аравии является "решенным вопросом" – СМИ
Фото: AP Photo/Aurelien Morissard
Переход аргентинского футболиста Пари Сен-Жермен Лионеля Месси в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии является решенным вопросом, сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник.
По его словам, уже в следующем сезоне аргентинец будет играть в Саудовской Аравии.
"Контракт исключительный, он гигантский. Мы просто дорабатываем последние детали. Переговоры заняли не так много времени, как с Криштиану Роналду. Теперь мы знаем, как заключать контракты с игроками мирового класса", – говорится в сообщении.
Источник уточнил, что футболиста пригласила Саудовская Аравия, а не конкретный клуб. Деньги идут от Суверенного фонда страны.
Контракт Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен" заканчивается в конце сезона. Ранее руководство ПСЖ сообщило, что не будет продлевать контракт с аргентинцем. Одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.
ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Читайте также