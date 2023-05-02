ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

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Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" принял решение отстранить от тренировок на две недели аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

Таким образом клуб хочет наказать форварда за не согласованную с тренером команды поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что из-за поездки Месси пропустил тренировку, в связи с чем клуб и ввел против спортсмена санкции.

На две недели Месси лишен тренировок и зарплаты. Таким образом руководство клуба подчеркивает, что ни один игрок не имеет права пренебрегать правилами организации.

Ранее сообщалось, что Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии ФИФА. На эту награду также претендовали еще двое футболистов: одноклубник Месси из ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.

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