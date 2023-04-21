Федерация футбола Саудовской Аравии не станет наказывать Роналду за жест

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Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал рассматривать эпизод с непристойным жестом португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает Р-Спорт.

По итогам заседания SAFF клуб оштрафовали на 15 тысяч риалов за поздний выход игроков команды на второй тайм матча.

Роналду схватил себя за пах после игры 25-го тура чемпионата страны против "Аль-Хиляля". Многие посчитали, что так футболист отреагировал на скандирование болельщиками имени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск против португальского нападающего, заявив, что его поведение является проявлением публичной непристойности, что влечет дальнейшие арест и депортацию, если оно совершено иностранцем.

При этом в "Аль-Насре" заявили, что жест Роналду был связан с повреждением – его столкновение с игроком "Аль-Хиляля" Густаво Куэльяром началось с удара в очень чувствительную область. В клубе добавили, что фанаты вольны думать что хотят.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года, после того как покинул "Манчестер Юнайтед". Футболист заключил контракт с футбольным клубом на два года с зарплатой 200 миллионов евро в год, что сделало Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире.