Сборная РФ отказалась от участия в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии

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Российская сборная по футболу отказалась от участия в товарищеском турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Мы отказались от участия в турнире CAFA. Вчера отправили письмо с отказом", – цитирует его РИА Новости.

Он объяснил отказ тем, что на футболистов оказывается излишняя нагрузка.

Ранее таджикистанская Федерация футбола сообщала, что Россия примет участие в чемпионате CAFA. Отмечалось, что членами ассоциации являются Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Чемпионат должен был состояться в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня.

До этого сборная РФ по футболу сыграла вничью со сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась в Тегеране. Первый гол забил россиянин Антон Миранчук на 28-й минуте. Иранский спортсмен Мехди Тареми сравнял счет в пенальти. Матч завершился со счетом 1:1.

