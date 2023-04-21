Непристойный жест Роналду объяснили травмой паха

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Показавшийся "непристойным" жест Криштиану Роналду связан с повреждением, говорится в заявлении футбольного клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Об этом сообщает Squawka.

"Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляля", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят", – объяснили представители клуба.

"Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" со счетом 0:2 на игре 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. После окончания матча Криштиану Роналду схватил себя за пах во время выкриков с трибун имени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

После инцидента адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск против Роналду. Она заявила, что поведение нападающего является проявлением публичной непристойности, что влечет дальнейшие арест и депортацию, если оно совершено иностранцем.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года, после того как покинул "Манчестер Юнайтед". Футболист заключил контракт с футбольным клубом на два года с зарплатой 200 миллионов евро в год, что сделало Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что ФИФА признала Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. Лучшим голкипером стал Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – Лионель Скалони.